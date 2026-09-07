Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal recevra le Mozambique au Stade Léopold Sédar Senghor

Dakar — L' équipe nationale de football du Sénégal va recevoir le Mozambique, le 25 septembre 2026 à 19 heures GMT, au Stade Léopold Sédar Senghor pour le compte de la première journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, a-t-on appris dimanche de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué publié dimanche soir, la FSF a annoncé le début des accréditations les médias pour le match Sénégal- Mozambique du 25 septembre 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor.

Les Lions vont ainsi faire leur retour au Stade Léopold Sédar, après plusieurs années d'absence dans cette enceinte mythique.

Les champions d'Afrique en titre recevaient depuis 2022 au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

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Dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine, le stade Senghor situé entre les communes des Parcelles Assainies et de Grand Yoff a été rénové.

Depuis son ouverture, l'infrastructure sportive a accueilli des rencontres du championnat, des matchs de la sélection féminine, des finales de Coupe du Sénégal entre autres compétitions.

Son homologation par la Confédération africaine de football (CAF) a connu du retard jusqu'au mois de juillet 2026.

Les Lions partagent le groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie, a rappelé l'instance dirigeante du football sénégalais.

La CAN 2027 est prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.