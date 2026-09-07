Angola: Le MPLA déplore le décès de la députée Fernanda dos Santos

5 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/SC/BS

Luanda — Le groupe parlementaire du MPLA a déploré samedi le décès de la députée Fernanda Filomena dos Santos, membre du Comité central de cette formation politique et de la 6e Commission de l'Assemblée nationale.

Dans un message de condoléances, les députés du groupe parlementaire du MPLA ont exprimé leur profonde douleur et leur consternation face à la disparition de Fernanda Filomena dos Santos, saluant son parcours au sein de l'Assemblée nationale ainsi que son engagement en faveur des principes politiques et idéologiques de sa formation politique.

La note souligne que la députée a défendu avec brio, dévouement et un sens élevé des responsabilités les principes politiques et idéologiques du MPLA dans l'exercice de ses fonctions parlementaires.

Le groupe parlementaire estime que sa disparition constitue une lourde perte pour le MPLA, en particulier pour ses collègues députés, auprès desquels son exemple de travail, de dévouement et d'engagement restera dans les mémoires.

À cette occasion, les députés du groupe parlementaire du MPLA, ainsi que les fonctionnaires, assistants et collaborateurs, adressent à la famille endeuillée leurs condoléances les plus attristées.

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