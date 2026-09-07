Angola: Le Président João Lourenço arrive dans la municipalité de Cuvelai

Ondjiva — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé dans la municipalité de Cuvelai, dans la province du Cunene, où il doit inaugurer les barrages hydrauliques de Ndúe et de Calucuve, deux infrastructures stratégiques dans la lutte contre les effets de la sécheresse qui affecte la région.

Accompagné de la Première Dame, Ana Dias Lourenço, le chef de l'État a reçu les salutations des membres du gouvernement présents sur place.

La cérémonie d'inauguration se déroulera en présence du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, invité par son homologue angolais, João Lourenço.

Potentiel des barrages

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Ndúe et Calucuve figurent parmi les cinq projets structurants du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), lancé en 2019 et mis en oeuvre sous la supervision permanente et avec l'attention particulière du chef de l'Exécutif angolais.

Le barrage de Ndúe, situé à 97 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, et dont le réseau s'étend aux municipalités de Chissuata et de Cafima, devrait bénéficier, dans une première phase, à quelque 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, tout en permettant la création d'emplois directs et indirects, principalement au profit des jeunes.

L'infrastructure comprend un barrage de 32,80 mètres de hauteur et de 1 500 mètres de longueur, doté d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction de 75 kilomètres et 15 « chimpacas », destinés à diverses utilisations économiques et sociales au bénéfice des populations, de l'agriculture et du cheptel desservis par le canal.

Le barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, également dans la municipalité de Cuvelai, devrait quant à lui bénéficier à près de 200 000 têtes de bétail et à plus de 80 000 habitants de la région.