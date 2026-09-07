Angola: Décès de la députée Fernanda Filomena dos Santos

Lubango — La députée à l'Assemblée nationale élue dans la circonscription électorale de Huíla, Fernanda Filomena dos Santos, est décédée samedi à Lubango, des suites de maladie.

Dans un communiqué de la Commission exécutive du Comité provincial du MPLA à Huíla, transmis à l'ANGOP, le parti rend hommage à la mémoire de la députée et salue sa contribution ainsi que son dévouement à la cause du parti et au service de la Nation.

La Commission adresse ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis, aux camarades et à tous les proches de la défunte.

Née le 19 octobre 1980, Fernanda Filomena dos Santos avait prêté serment en qualité de députée le 16 septembre 2022. Elle était membre de la 6e Commission, chargée de la Santé, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie.

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Titulaire d'un master en méthodologie de l'enseignement du portugais, elle exerçait le métier d'enseignante et avait notamment occupé les fonctions de directrice de l'École primaire n° 53.

Au cours de son parcours politique, Fernanda Filomena dos Santos avait notamment occupé les fonctions de deuxième secrétaire de la JMPLA à Lubango, de secrétaire du département de l'Administration et des Finances du MPLA à Huíla, de membre du Comité central du parti et de secrétaire exécutive de l'OMA à Huíla.