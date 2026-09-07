Sénégal: Bourses de sécurité familiale - Les allocations versées d'ici à fin septembre

7 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le paiement des bourses de sécurité familiale interviendra d'ici à la fin du mois de septembre, a annoncé la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Diouf. Elle s'exprimait dans l'émission « En Vérité » de Radio Sénégal.

Selon la ministre, cette échéance répond aux instructions du président de la République. Les autorités travaillent actuellement sur les modalités de paiement afin que l'ensemble des bénéficiaires puisse accéder aux allocations dans les mêmes délais.

Le nombre de familles bénéficiaires a fortement progressé à l'issue d'un processus de recertification. Il est passé de 355 013 en 2024 à 469 497 en 2026. Dans le même temps, l'enveloppe consacrée aux bourses de sécurité familiale a été portée de 35 à 70 milliards de francs CFA pour cette année.

Les versements seront effectués à travers La Poste et des opérateurs de mobile money, a précisé Marie Angélique Diouf. Pour 2027, la ministre annonce une nouvelle hausse de l'enveloppe, qui pourrait atteindre 140 milliards de francs CFA, avec l'objectif d'élargir davantage le dispositif à de nouveaux ménages.

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