Congo-Kinshasa: La société civile alerte sur la dégradation sécuritaire à Kabondo (Kisangani)

6 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle dynamique de la société civile de la Tshopo tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune de Kabondo, à Kisangani. Selon son vice-président, Gentil Sefu, l'insécurité se traduit par des incursions de bandits armés dans les domiciles et par des attaques ciblées contre des opérateurs économiques.

Gentil Sefu attribue cette montée de l'insécurité au climat instable dans les provinces limitrophes de Kisangani. Il appelle les autorités à intensifier leurs efforts pour protéger les habitants et leurs biens.

« Actuellement, c'est la commune de Kabondo qui est ciblée par les voleurs à main armée. Ils entrent dans les maisons, violent, pillent et, en cas de résistance, tuent », a-t-il déclaré.

Le vice-président de la société civile déplore l'absence de sous-commissariats de la police dans plusieurs quartiers, ce qui permet aux assaillants d'opérer en toute tranquillité. Il cite notamment des zones comme Kabondo Trans, où un jeune entrepreneur a été tué récemment, ainsi que Mangobo et Matete, également dépourvus de postes de police.

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