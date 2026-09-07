Tunisie: Tataouine - Coup d'envoi des préparatifs pour réguler le marché des moutons de sacrifice de l'Aïd 2027

Les préparatifs pour la régulation du marché des sacrifices de l'Aïd 2027 sont officiellement lancés dans le gouvernorat de Tataouine. Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tataouine a organisé une journée de sensibilisation dédiée au programme national de régulation du marché dans la délégation de Smâr. L'événement a réuni l'Office de l'élevage et des pâturages (OEP) de Tataouine, le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLait), ainsi que la cellule de vulgarisation agricole de Smâr.

La rencontre s'est déroulée en présence de nombreux éleveurs et représentants des structures professionnelles de la région. Les discussions ont porté sur la présentation des mécanismes d'intervention, le partenariat contractuel et la mise en place de circuits de commercialisation modernes.

Les participants ont également pris connaissance des lignes de financement accordées, des conditions simplifiées, ainsi que des incitations prévues dans le cadre de ce programme ambitieux. Ce dispositif cible prioritairement les petits et moyens éleveurs adhérents aux structures professionnelles agricoles, telles que les sociétés communautaires, les sociétés coopératives de services agricoles (SCSA) et les groupements de développement agricole (GDA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, des éclaircissements ont été apportés sur les différents points clés du projet afin d'encourager une adhésion massive des professionnels à ce programme national stratégique, visant à garantir l'approvisionnement du marché et à stabiliser les prix pour l'Aïd 2027.