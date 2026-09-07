Madagascar: Football - Interclubs CAF - CFFA assure, FC Rouge grimace

Les matchs comptant pour le premier tour préliminaire des interclubs de la CAF se sont tenus ce week-end. CFFA s'impose tandis que FC Rouge s'incline d'entrée.

Le club champion de Madagascar, CFFA, a réussi son entrée en lice au premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. L'équipe d'Andoharanofotsy s'est imposée 2-0 face à Lijabatho FC du Lesotho, samedi, à Côte d'Or, à Maurice. Les deux buts ont été inscrits en seconde période. Le Barea Chan Gone a ouvert le score à la 60e minute, avant que Fitahiana ne scelle la victoire dans le temps additionnel (90e+3).

Il s'agit de la première victoire de CFFA en compétition africaine, après sa lourde défaite à l'aller en 2023, qui l'avait poussé à se désister pour le match retour. L'équipe avait alors aligné plusieurs Barea médaillés d'argent au Chan 2025, notamment Tendry, Rado, Cristiano et Gone.

« Nous avons dominé la première période. L'équipe adverse, qui n'est pas à sous-estimer, a réagi après notre premier but. Lijabatho a eu un tir qui a heurté le poteau. Nous allons travailler un peu plus la finition en vue du match retour, car nous avons raté au moins six occasions », a souligné le coach Franck Rajaonarisamba.

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La délégation est rentrée au pays hier en fin d'après-midi. CFFA disputera le match retour samedi 12 septembre à Dobsonville, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

En ballotage

Le club vainqueur de la Coupe nationale, FC Rouge, s'est quant à lui incliné 0-2 face aux Red Arrows zambiens, samedi, au stade Levy Mwanawasa, à Ndola. L'équipe locale a ouvert le score à la 39e minute, par l'intermédiaire d'Eliya Mandanji, avant de creuser l'écart au retour des vestiaires grâce à Alassane Diaroa (57e).

Le technicien venu renforcer le staff, Abou Amada, dit Dama, n'a pas été autorisé au dernier moment à rejoindre le banc de touche, à la suite d'une lettre envoyée par la Fédération malgache au club organisateur.

« Nous avons manqué de concentration. Nous allons donner le maximum au retour pour renverser la situation », a confié le capitaine Ismaël Martin.

« Pas encore assez matures, les joueurs ont un peu trop hésité face à une équipe adverse qui a déjà de l'expérience dans cette compétition africaine. Ils ont bien joué en seconde période, mais ont manqué de réalisme. Nous aurons encore 90 minutes au match retour pour rebondir et décrocher la qualification », reconnaît le coach Fenosoa Ratolojanahary.

L'équipe du quartier d'Alarobia Amboniloha a quitté la Zambie tôt hier. FC Rouge accueillera les Red Arrows FC au match retour, le 13 septembre à 15 heures, au complexe sportif de Côte d'Or, à Maurice.