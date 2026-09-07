Madagascar: Carburant - Le sans plomb bondit de 200 ariary

Le prix du supercarburant passe à 5 300 ariary le litre depuis samedi. Cette hausse de 200 ariary intervient avec la reprise du mécanisme d'ajustement automatique des prix.

Le prix du supeercarburant augmente de 200 ariary à la pompe. Depuis samedi 5 septembre 2026, le litre de supercarburant SP 95 est passé de 5 100 à 5 300 ariary. Cette hausse intervient avec la reprise du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, alors que l'état d'urgence énergétique adopté en août n'a pas été renouvelé.

Pour ce mois de septembre, seul le supercarburant est concerné.

Le prix du gasoil reste fixé à 4 860 ariary le litre et celui du pétrole lampant à 3 710 ariary. Pour les automobilistes utilisant le supercarburant, cette nouvelle tarification représente toutefois une dépense supplémentaire.

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Selon Cydolain Raveloson, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), cette augmentation relève d'une décision de l'État. Elle s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique, rétabli en juillet 2026 après avoir été suspendu en avril, dans un contexte marqué par des tensions sur le marché international de l'énergie.

Répercussions

Cette évolution intervient alors que l'État avait pris des mesures visant à plafonner les prix des carburants afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce plafonnement permet notamment de limiter les répercussions des fluctuations du marché sur les ménages et de contenir la hausse des dépenses de transport.

Le retour du mécanisme d'ajustement automatique pose ainsi la question de la capacité de ces mesures à amortir les effets des variations du marché pétrolier. Les prix peuvent désormais évoluer en fonction des coûts d'approvisionnement et de la conjoncture internationale.

Contacté pour obtenir des précisions sur les mesures de plafonnement et les raisons de cette nouvelle hausse, le ministère de l'Énergie n'a pas donné suite à nos sollicitations au moment où nous mettons sous presse.

Sur le terrain, les professionnels du transport suivent cette évolution de près. « Dès que le prix du carburant augmente, nos dépenses augmentent également. Cela réduit nos marges et peut relancer les discussions sur les tarifs appliqués aux usagers », témoigne un transporteur.

La hausse pourrait également avoir des répercussions sur l'acheminement des marchandises. Les produits de première nécessité transportés vers les zones éloignées pourraient notamment subir une pression supplémentaire sur leurs prix si les coûts logistiques augmentent. Le carburant constitue en effet une part importante des dépenses liées au transport des marchandises entre producteurs, commerçants et consommateurs.

Les conducteurs de taxi-moto sont eux aussi concernés. « L'argent que nous gagnons à chaque course diminue, car le coût du carburant augmente », explique l'un d'eux.