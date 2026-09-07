Afrique: Médias - Cent journalistes plongent au coeur de la Chine

Une immersion de trois mois. C'est ce que vont vivre une centaine de journalistes issus d'autant de pays. Une immersion dans le cadre d'un programme d'échange organisé par le Centre international de la communication et de la presse de Chine (CIPCC), en collaboration avec l'Association chinoise de la diplomatie publique (ACDPP). Deux des participants viennent de l'océan Indien, dont un Malgache.

Il s'agit de la deuxième édition de ce programme d'échange destiné aux journalistes des pays du « Sud global », comme l'indique Yu Lei, directeur du CIPCC. Le but étant de leur permettre de découvrir la Chine directement, de s'immerger dans la culture et la société chinoises, ses institutions et entités publiques, pour mieux comprendre le processus de transformation du pays. L'idée est aussi de permettre aux journalistes participants de comprendre le fonctionnement du système médiatique chinois.

Le programme comprend des cours académiques à l'Université Renmin de Chine, à Beijing, des conférences, des rencontres et séances d'échanges avec des responsables chinois et des descentes sur le terrain. Le programme, comme le souligne Yu Lei, vise aussi à renforcer les échanges entre les médias chinois et ceux du « Sud global ».

prLe CIPCC constitue justement une plateforme de coopération entre les professionnels de la presse, comme l'explique son directeur.

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Pour les participants, au-delà de la formation, le programme se présente également comme un espace de dialogue professionnel. Une occasion de se constituer un réseau international et de développer des contacts pour des échanges durables.