Madagascar: Décès - La dépouille de Papa James rapatriée

Après plusieurs jours d'attente et de mobilisation, les proches de Papa James ont enfin accueilli sa dépouille hier au service cargo de Mamory Ivato, avant son départ pour Ambositra.

Nous sommes soulagés. » C'est avec ces mots que Mama James a résumé son émotion après l'arrivée de la dépouille de son époux à Madagascar. Décédé le 17 août en Afrique du Sud, Papa James a retrouvé sa terre natale hier, lors d'un hommage organisé au service cargo de Mamory Ivato, au niveau d'ACS Cargo.

À l'arrivée du cercueil, Rossy, qui s'est fortement impliqué dans le soutien de la famille, a accueilli Mama James. Très émue, celle-ci s'est effondrée avant que les deux ne se prennent dans les bras. Elle a ensuite retrouvé les autres membres de sa famille. Rossy, les deux fils de Papa James et plusieurs proches ont également participé au port du cercueil. L'un d'eux, particulièrement bouleversé, n'a cessé de regarder le cercueil en pleurant. Plusieurs membres de la famille ont également laissé éclater leur émotion durant cet hommage.

Au nom de la famille, Mama James a tenu à remercier les Malgaches, les autorités et les artistes qui ont contribué au retour de la dépouille. Elle a particulièrement salué le gouvernement, le ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que les artistes mobilisés autour de Rossy.

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« Nous saluons d'abord le peuple malgache. Nous remercions les membres du gouvernement et tous ceux qui ont pris en charge les démarches. Sans eux, la dépouille ne serait pas arrivée ici. C'est quelque chose de très important pour la famille. Nous remercions également le ministre Gascar, qui lui a décerné le titre de Chevalier, ainsi que les artistes dirigés par Rossy. Rossy est le petit frère de Papa James et il s'est occupé de tout depuis le début », a-t-elle déclaré.

Très touchée par cet élan de solidarité, elle a ajouté : « Nous sommes heureux de l'amour que les Malgaches nous ont témoigné pendant cette grande épreuve. Nous sommes soulagés et nous remercions tout le monde. »

Une épreuve

Dans son interview, Mama James est également revenue sur les événements qui ont marqué les derniers mois de son époux. Selon elle, les difficultés ont commencé en Afrique du Sud, où le couple avait investi après avoir constitué une épargne destinée à préparer sa retraite. « Nous avions économisé pour notre retraite et nous avions investi cet argent. Je cuisinais et, en même temps, je continuais à chanter et à faire de l'animation musicale avec lui. Nous avions ainsi construit et rassemblé plusieurs biens », a-t-elle expliqué.

La situation s'est toutefois dégradée en juin, avec les troubles survenus en Afrique du Sud. « Lorsque les émeutes ont commencé, tout ce que nous avions construit a été détruit. Nos biens ont été ravagés et même nos voitures ont été complètement endommagées. Il ne restait pratiquement plus rien », a-t-elle raconté.

Face à cette situation, l'artiste aurait été profondément affecté. « Papa James était malade et il était très stressé. En plus, il faisait très froid là-bas. Il se plaignait de douleurs dans tout le corps. Le fait de voir en peu de temps tout ce que nous avions construit disparaître l'a beaucoup affaibli », a poursuivi son épouse. Elle précise également qu'il souffrait d'une autre maladie apparue soudainement.

L'hommage d'hier a également été marqué par une cérémonie militaire en raison de la distinction de Papa James comme Chevalier de l'Ordre national, qui lui avait été décernée par le ministère de la Communication et de la Culture le 4 septembre. La famille prévoit les derniers adieux dans son village de Tsarasotra, avant l'inhumation prévue lundi à Alatsinainy Miarinarivo, Tsarasotra, Ambositra, après les cérémonies.