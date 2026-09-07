Madagascar: Assistance - La Première dame multiplie les actions sociales

La Première dame multiplie les actions sociales dans le Sud et le Sud-Est. Après le lancement des activités de l'association Fanjiry à Andemaka, dans le district de Vohipeno, le 2 septembre, Elisa Randrianirina s'est rendue le lendemain à Jangany, dans le district de Betroka. Les interventions ont notamment ciblé les femmes, les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité. À Jangany, Fanjiry a ouvert une antenne destinée aux femmes et lancé plusieurs activités sociales.

L'association a également annoncé son soutien à la construction d'un centre de santé de base de niveau II. Une aide de trente millions d'ariary et sept tonnes de ciment ont été remises pour accompagner les actions engagées dans la localité. Des matériaux de construction ont par ailleurs été distribués à des familles dont les habitations ont été endommagées par les intempéries.

La protection des personnes vulnérables constitue également un volet des actions menées. Fanjiry indique avoir mis en place un centre à Ihosy pour accompagner les personnes atteintes d'albinisme.

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À Jangany, Elisa Randrianirina a appelé à renforcer la protection des femmes et des enfants et à lutter contre les violences dont ils peuvent être victimes. Ces actions font suite au lancement officiel des activités de Fanjiry à Andemaka, à 25 kilomètres de Vohipeno. L'association y a présenté trois principaux domaines d'intervention : la santé, l'éducation et les moyens de subsistance, à travers notamment l'agriculture, l'élevage et l'entrepreneuriat.

Dans le Sud-Est comme dans le Sud, les interventions se concentrent ainsi sur des populations confrontées à des difficultés sociales et économiques. À Andranomavo, dans la commune de Vantana, une aide en matériaux de construction a également été apportée aux familles touchées par les intempéries. Cette intervention vient en complément des aides déjà mobilisées par les autorités et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.