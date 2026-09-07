Madagascar: Manandriana - Le chef de l'État au chevet de la filière citron

Le développement local figure au coeur des priorités gouvernementales dans le district de Manandriana. À l'occasion du festival du citron célébré à Ambovombe-Centre (région Amoron'i Mania), le chef de l'État est venu apporter son soutien aux producteurs locaux. L'objectif : insuffler une nouvelle dynamique à cette filière stratégique, notamment à travers le programme One District One Factory (ODOF).

Valoriser le potentiel agricole local

Avec ses douze communes, le district de Manandriana constitue un véritable bassin de production agrumicole, bénéficiant de quatre récoltes de citrons par an. « Lorsqu'on survole le district, on aperçoit clairement les vergers qui entourent chaque village », a souligné le chef de l'État lors de sa visite.

Pourtant, face au manque de débouchés et aux difficultés d'écoulement, une part importante des récoltes pourrit sur place. Pour pallier cette situation, l'État s'est engagé à faciliter l'accès des agriculteurs à des marchés plus vastes et à développer la transformation industrielle sur place.

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Projet ODOF : lever les verrous techniques

Lancé en octobre 2021, le projet ODOF vise à rapprocher l'industrie des bassins de production afin d'accroître la valeur ajoutée locale, de structurer les chaînes de valeur et de créer des emplois.

À Manandriana, l'unité industrielle dédiée au citron rencontre toutefois des contraintes opérationnelles, liées notamment aux procédés de conservation des produits transformés.

Désenclavement et infrastructures

Afin de rendre l'usine pleinement fonctionnelle, le chef de l'État a annoncé l'envoi imminent de techniciens sur place pour réaliser une évaluation complète et débloquer la situation.

Le développement économique du district restant tributaire de son réseau routier, une enveloppe de 100 millions d'ariary a été annoncée pour l'amélioration des voies reliant les douze communes. Les engins de la région Amoron'i Mania seront mobilisés pour ces interventions.

Par ailleurs, le président s'est montré ferme quant à la lenteur des travaux de réhabilitation de l'axe routier de 18 kilomètres desservant le district : « Si l'entreprise titulaire ne livre pas le chantier dans les délais et selon les normes requises, l'État ne procèdera à aucun paiement. »

En marge de ces annonces économiques, cette visite présidentielle a été marquée par la remise d'aides sociales et l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau potable d'une capacité de 80 m³ par jour, destiné à desservir près de 12 000 habitants.