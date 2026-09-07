Madagascar: Mandroseza - Des voleurs dérobent des équipements de la Jirama

Un vol de matériel de grande valeur est survenu à la Jirama Mandroseza à la fin du mois d'août. Cela a entraîné plusieurs arrestations, selon le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. «Lors d'une descente sur le terrain, le chauffeur et le véhicule servant au transport des équipements ont été pris sur le fait», précise un communiqué officiel. Les investigations menées par les autorités compétentes ont permis de retrouver une partie du matériel volé.

Les enquêtes et les recherches se poursuivent afin d'identifier et d'appréhender l'ensemble des complices impliqués dans cet acte criminel. Le ministère met en garde la population contre l'achat d'équipements suspects pouvant provenir de ce vol, ainsi que contre le recel ou la revente de ces biens. « Toute personne qui achète, reçoit, détient ou vend des biens volés s'expose à des poursuites judiciaires », prévient l'institution.

Dès la prise de connaissance des faits, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, s'est rendu sur place pour évaluer la situation et prendre des mesures d'urgence. Elle était accompagnée du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, du ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, du secrétaire général de la Présidence de la République chargé de la Refondation, ainsi que du directeur général de la Jirama.