Madagascar: Circulation - Les travaux à Mandraka perturbent le trafic

7 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

De longs embouteillages se sont formés à Mandraka, sur la Route Nationale 2, hier. « Nous avons environ trois kilomètres de bouchons de chaque côté en ce moment », a indiqué une police de la route, mobilisée spécialement pour organiser la circulation sur place. Le trafic sur le tronçon en « Grande S » a été totalement interrompu pendant plusieurs heures en raison de travaux de réfection de la chaussée. « Ce matin-là, la voie restait accessible aux véhicules légers. Mais lors du coulage de l'enrobé, la route a dû être complètement fermée à toute circulation », a précisé cette même source.

Cette fermeture temporaire a engendré de l'exaspération chez des usagers. « C'est quoi les consignes ? Ça fait 6 heures qu'on ne bouge pas à cause de leur organisation... C'est dur, franchement ! », lance un automobiliste. D'autres font preuve de patience. « Ce tronçon constituait un véritable point noir. Merci pour les travaux de réfection ainsi que pour la régulation du trafic », réagit un autre.

La circulation devrait être rétablie dans les meilleurs délais. « Elle rouvrira dès que le goudron aura séché, selon les informations transmises par l'entreprise », indique un responsable de la circulation.

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Des usagers se montrent pessimistes quant à la durabilité des matériaux employés. «Ce n'est pas la première fois que ce tronçon est réhabilité. Le revêtement en bitume se dégrade très vite sous le passage incessant des poids lourds», déplorent des usagers de la route. Selon eux, l'entreprise aurait dû opter pour du béton, jugé plus résistant à la charge des poids lourds.

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