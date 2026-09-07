Madagascar: Troisième place - Le FTM termine sa saison au pied du podium

Après avoir échoué en demi-finale du championnat de Madagascar, le club de FTM a connu une nouvelle désillusion lors de la petite finale du XXL Energy Top 12. Les joueurs de Manjakaray se sont inclinés 49-56 après prolongation face au CEA d'Andranomanalina, au terme d'un match complètement fou. Avec sa victoire du jour, les rugbymen d'Andranomanalina s'adjugent la troisième place nationale.

Dans un stade Makis rempli à craquer, la rencontre démarre à 12h12 avec une mise en jeu du FTM. Les joueurs de Manjakaray prennent rapidement les commandes. Deux pénalités transformées aux 4e et 7e minutes permettent au FTM de mener 6-0. Le CEA réagit avec une première pénalité à la 9e minute et revient à 3-6.

Le FTM se montre ensuite plus entreprenant. Après avoir résisté à une première grosse occasion d'essai du CEA, sa défense obtient un répit après une pénalité adverse manquée devant les poteaux à la 17e minute. Les joueurs de Manjakaray, eux, ne tremblent pas. Une nouvelle pénalité leur permet de porter l'écart à 9-3 avant de franchir la ligne pour la première fois à la 21e minute. L'essai, transformé, porte le score à 14-3.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais le CEA refuse de subir. Un premier essai à la 29e minute, non transformé, réduit l'écart à 8-14. Puis les joueurs d'Andranomanalina accélèrent en fin de première période. Un deuxième essai à la 37e minute leur permet de prendre pour la première fois l'avantage, 15-14, avant un troisième essai qui leur offre une avance de 22-14 à la pause.

Prolongation fatale

La deuxième période démarre à 13h06 et le FTM revient immédiatement dans la partie. Dès la 42e minute, un essai lui permet de revenir à 19-22. Le match gagne alors en intensité. À la 47e minute, les deux équipes sont réduites à quatorze après deux cartons jaunes, un joueur de chaque côté.

Le FTM domine ensuite pendant plusieurs minutes et installe son jeu dans les vingt mètres adverses. Une balle de dégagement du CEA est contrée et permet au FTM d'inscrire un nouvel essai transformé à la 50e minute, 26-22.

Le CEA marque à nouveau à la 53e minute et reprend l'avantage, 27-26. Trois minutes plus tard, le FTM répond par un nouvel essai, non transformé, pour mener 31-27. Une pénalité à la 72e minute porte ensuite l'avance du FTM à 34-27. Alors que la victoire semble se dessiner, le CEA arrache l'égalisation après le gong de la fin du temps réglementaire : 34-34. Place à la prolongation, deux périodes de dix minutes.

Et celle-ci sera fatale au FTM. Après une interruption momentanée, le CEA transforme une pénalité à la 84e minute (37-34), avant de prendre définitivement le large. Deux essais aux 88e et 90e minutes portent le score à 49-34. Le CEA d'Andranomanalina s'impose finalement 56-49 et décroche la troisième place du XXL Energy Top 12 au terme d'une saison réussie en tant que nouveau promu.