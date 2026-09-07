Madagascar: Autoroute - La voie rapide progresse à Anjozorobe

Les travaux de la voie rapide reliant Antananarivo à Toamasina ont atteint le PK 72, à Anjozorobe. Le chantier se situe actuellement entre Analabe et le fokontany d'Antsahabe Est. Sur l'ensemble du tracé en cours de réalisation, 32 kilomètres ont déjà reçu un revêtement bitumineux, tandis que 64 kilomètres de terrassement sont achevés. Ces chiffres ont été constatés lors d'une descente sur le terrain effectuée par l'équipe technique du ministère des Travaux publics, avec l'entreprise chargée des travaux et les autorités locales.

La visite a également donné lieu à des échanges avec les habitants d'Antsahabe. Les discussions ont notamment porté sur les conséquences du projet sur les propriétés et les rizières situées dans les zones concernées. Les riverains ont pu poser leurs questions et faire part de leurs préoccupations concernant les terrains susceptibles d'être affectés par le passage de la voie rapide.

Le chantier se poursuit ainsi dans le secteur d'Anjozorobe. Le suivi porte à la fois sur l'état d'avancement des travaux et sur les questions soulevées par les populations vivant à proximité du tracé. La future liaison doit relier la capitale à Toamasina. Son avancement reste suivi sur les différents secteurs concernés par les travaux.