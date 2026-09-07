Madagascar: Slalom asphalte - Quatrième manche - Juan Rakotojohary signe son premier titre

Et de quatre. Le pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant d'une Clio Hankook Motul M11, a remporté la victoire, la quatrième consécutive, lors de la quatrième manche du championnat de Madagascar sur piste asphalte organisée par le club TFM Rally.

Cette première course-poursuite slalom de la saison s'est déroulée samedi sur la piste de run du Serana Racing Kart à Imerintsiatosika. Une dizaine de chicanes y ont été installées presque tous les 50 mètres.

Avec ses quatre victoires en poche après les trois courses de côte à Antanetibe Mahazaza à Mahitsy, à Imerinkasinina, à Ambohibary Sambaina et dernièrement au slalom d'Imerintsiatosika, Tovonen Jr occupe loin devant au classement provisoire avant la dernière manche et arrache avant l'heure le titre de champion de Madagascar des slaloms et de courses de côte sur piste asphalte, que la fédération du sport automobile vient de relancer cette saison.

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Juan a décroché la victoire au classement final toutes catégories confondues, dans la classe M11 et dans la catégorie des jeunes. Il a été l'auteur du meilleur temps sur la piste A (2:01,00) comme sur la piste B (1:57,14). « C'est ma première prise en main avec cette voiture. J'ai dû encore gérer la course afin d'éviter les pénalités quand on frôle les chicanes », a souligné le Roi du circuit fermé. Le quadruple champion de Madagascar en courses de côte et slaloms domine lui aussi en enregistrant sur la piste terre trois victoires d'affilée.

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En raison du retard du coup d'envoi, seules deux des trois manches ont été disputées samedi. « La voiture a la même configuration que nos autres voitures. J'ai géré et ai pu améliorer mes chronos au fil des manches. Faute de frein à main qui est très utile au pivotement, j'ai perdu quelques secondes aux virages serrés », a-t-il expliqué. Un autre pilote du FMMSAM, Andy Randriamanga dit Boutax, sur une Peugeot 206, termine à la place du dauphin au général et de la classe M11. Il a réalisé un meilleur temps de 2:05,68 sur la piste A et 2:06,23 sur la B.

Tiana Rahary du MSA, sur une Clio M11, complète le podium. Après son tonneau lors de la deuxième manche à Imerinkasinina, Éric Bègue du club Tac's, aux commandes d'une Peugeot 106, a fait son retour et a fini au pied du podium au classement général et vainqueur de la classe M10. Le pilote du MSA, Heriniaina Rajemison, sur une Golf VI, se trouve au cinquième rang et vainqueur de la classe M12.

Et Mihary Ramaroson du Go Janga, sur Peugeot 205, occupe la huitième place et sacré en M9. La cinquième et dernière de slalom concoctée par le club Tac's bouclera la saison les 28 et 29 novembre.