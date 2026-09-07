Madagascar: Rugby à XV - Finale top 12 - Cosfa l'emporte de peu

Après avoir battu le FTM en demi-finale puis surclassé l'Uscar en finale, le Cosfa a remporté le championnat de Madagascar de rugby à XV. Le pari donné au début de la saison a été tenu.

Au terme d'un véritable bras de fer, le Cosfa a renversé l'Uscar sur le score de 26-25, hier après-midi au stade Makis d'Andohatapenaka, et s'adjuge ainsi un nouveau titre de champion de Madagascar, première division masculine, XXL Energy Top 12.

Les deux équipes ont foulé la pelouse à 15h09, les Militaires en rouge et les joueurs de l'Uscar en blanc. Le coup d'envoi, initialement retardé dans l'attente de l'arrivée du corps arbitral, avec notamment un arbitre central sud-africain, a finalement été donné à 15h33.

Dès la deuxième minute, les rugbymen de l'Uscar inscrivent le premier essai de la rencontre. Le tableau affiche alors 5-0. Sans complexe, les joueurs en blanc prennent le contrôle des débats et ajoutent une pénalité à la 9e minute pour porter l'écart à 8-0.

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Les militaires débloquent finalement leur compteur à la 20e minute sur pénalité (3-8), avant de revenir à deux longueurs grâce à une deuxième pénalité à la 26e (6-8). Le match devient ensuite plus tendu, avec une échauffourée et plusieurs arrêts de jeu. Michael, numéro 13 de l'Uscar, est sanctionné d'un carton jaune avant de quitter définitivement le terrain en pleurs par précaution, une menace de commotion étant évoquée.

Hommage au coach disparu

À la 29e minute, Hery Zhinot permet au Cosfa de prendre pour la première fois les commandes grâce à un drop (9-8). À la 37e minute, ils inscrivent leur premier essai, non transformé, pour mener 14-8. Mais l'Uscar réagit immédiatement et marque à son tour à la 39e minute. À la pause, l'Uscar vire ainsi en tête, 15-14.

La deuxième période a débuté à 16h27. Le Cosfa reprend l'avantage dès la 42e minute sur un drop (17-15), puis creuse l'écart trois minutes plus tard avec un deuxième drop (20-15). L'Uscar ne baisse pourtant pas les bras et réduit l'écart sur pénalité (18-20), avant de reprendre les devants à la 56e minute grâce à un nouvel essai : 25-20.

Les Militaires reviennent à deux points à la 63e minute (23-25), puis obtiennent une nouvelle pénalité à la 69e. Transformée, elle permet au Cosfa de reprendre définitivement les commandes, 26-25.

Le Cosfa retrouve ainsi le trône national après une finale particulièrement disputée. Pour Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur des militaires, ce sacre revêt une dimension particulière. « C'est un match très difficile et c'est vraiment un combat de finale. C'est un honneur pour le club de retrouver le trône national », souligne-t-il.

Le technicien rappelle également l'objectif fixé en début de saison : « Nous avons fait le pari de remporter le titre pour rendre hommage au coach Rija Randrianarison, disparu en 2025. La mission est réussie grand frère. Nous dédions ce titre en ton honneur, tu peux te reposer en paix. » Il adresse enfin ses remerciements à « la grande famille de Cosfa sans distinction ».

Du côté de l'Uscar, la déception est forcément grande. Coach Coco, de son vrai nom Jacquôt Harinirina, regrette surtout les occasions manquées : « Les trois pénalités que nous avons ratées nous ont coûté cher. Mais c'est le jeu. Les joueurs ont tout donné, mais la chance n'était pas de notre côté. »