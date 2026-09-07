Afrique: Natation - Championnat du continent - Manuh et Glorio arrachent trois médailles

7 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois podiums. Madagascar n'a pas démérité au XXIIe championnat d'Afrique de la zone 4 sur bassin de 50 mètres, du 2 au 5 septembre au Botswana. Alignant neuf jeunes nageurs, la délégation rentre avec trois médailles. Le nageur du club du Car Analamanga, Manuh Randrianarison, engagé dans la catégorie des 13-14 ans garçons, a décroché la médaille d'argent de l'épreuve du 100 m brasse et la médaille de bronze du 50 m brasse.

Le jeune nageur du Club de natation de la Côte Est (CNCE) Atsinanana, Glorio Sampaniaina Koty, a quant à lui arraché la médaille d'argent de l'épreuve du 200 m nage libre chez les 13-14 ans garçons.

La Grande Île avait remporté dix médailles, dont six d'or, et quatre raflées par Glorio dans la catégorie 11-12 ans l'an passé. Il avait excellé en 100 m dos, 100 m et 200 m nage libre et en 200 m quatre nages. En outre, ce nageur d'Atsinanana avait actualisé deux records de la zone 4 en 50 m papillon et 100 m dos des 11-12 ans et a également été élu meilleur nageur de sa catégorie.

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