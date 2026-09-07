Madagascar: Basketball - U 20 - JCBA et Dunamis couronnés à Fianarantsoa

Le sommet national de basketball U20 filles et garçons a rendu son verdict dimanche à Fianarantsoa. JCBA Analamanga chez les garçons et Dunamis Analamanga chez les filles ont décroché les titres au terme d'un tournoi marqué par des parcours solides et des finales disputées.

Chez les garçons, JCBA a rapidement affiché ses ambitions. Placée dans une poule relevée, la formation d'Analamanga a notamment partagé la première place avec l'ASB Itasy à l'issue de la phase de groupes. Avec notamment A'Ranty Rasetriarivony, récemment meilleur marqueur de l'Afrobasket U18 d'Abidjan, JCBA disposait d'un argument offensif de poids. L'équipe a ensuite franchi les étapes de la phase à élimination directe avec suffisamment de maîtrise pour atteindre la finale.

Les basketteurs de JCBA ont battu les joueurs de NBE Analamanga sur le score étriqué de 67-65. Les deux équipes ont été à 65 partout à 26 secondes de la fin du match. À quatre secondes de la fin du temps réglementaire, JCBA mène 67-65. NBE, après un temps mort, a eu l'occasion de recoller au score, mais a raté le tir avec le buzzer.

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Chez les filles, Dunamis a écrit une belle histoire à Fianarantsoa. Après une première partie de compétition convaincante, les basketteuses d'Analamanga ont progressivement pris de l'assurance. Elles ont battu les joueuses de l'EBF sur le score de 61-55.

Dans leur poule, elles ont notamment signé plusieurs succès, dont une large victoire contre le CBB (70-22), confirmant leur capacité offensive et leur ambition de jouer les premiers rôles.

La suite du tournoi a été plus relevée. Alors que MB2ALL Analamanga et EBF Haute Matsiatra s'étaient rapidement positionnées comme les grandes favorites, Dunamis a su déjouer les pronostics dans la phase à élimination directe. La formation a franchi les quarts puis les demi-finales pour atteindre la finale et s'offrir une nouvelle chance de conquérir le titre national.

Cette victoire prend une saveur particulière pour Dunamis. En 2025, le club avait déjà montré de belles dispositions en remportant plusieurs rencontres de la phase de poules avant de terminer au pied du podium. Un an plus tard, les joueuses d'Analamanga ont franchi un nouveau cap.