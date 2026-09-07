Madagascar: Volley-Ball - Jubilé - Clarisse Randrianilana décorée

Le tournoi de célébration du jubilé des 50 ans de volleyball de l'ancienne membre de l'équipe nationale et ancienne présidente de la Fédération malgache de volleyball, Clarisse Bakoly Harisoa Randrianilana, a été marqué par la domination des équipes de la gendarmerie. La première journée du samedi a été surtout marquée par sa décoration, élevée au rang de « Chevalier de l'ordre national ». L'événement a été honoré par la présence du haut conseiller de la Refondation, le Colonel Solofoniaina Thierry Rampanarivo.

La Gendarmerie nationale volleyball a raflé trois trophées sur les quatre finales de catégories différentes. GNVB s'est imposé 3 sets à 0 contre Cosfa en 1re division masculine et a défait Star Maman chez les dames. Chez les U14, les filles de Betongolo ont battu S2CT, 2-0. Chez les vétérans, AS Sport a dominé les Militaires. Cet événement a été aussi une occasion de retrouvailles entre les anciennes gloires et anciens joueurs de la balle jaune et bleue.

Clarisse Randrianilana avait présidé la fédération pendant dix ans, de 2005 à 2015. L'ancienne volleyeuse de l'AS BNI et de l'AS Aro avait remporté la médaille d'or des Jeux africains à Maurice en 1985, l'or des Jeux panafricains en Libye en 1983 et l'or des 2es Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice en 1982.