Madagascar: Pétanque - National Charleville-Mézières - Deux triplettes malgaches en demi-finales

Les sélections nationales enchaînent des succès. Après la finale 100 % entre équipes malgaches au National de Bron il y a une semaine, le duel final du National Top 1000 de Charleville-Mézières a également été une affaire malgacho-malgache hier soir. La triplette constituée par Tafita Angelo Andriamahandry, Tiana Laurens Razanadrakoto dit « Tonnerre » et Jean Mickaël Ratolojanahary a pris sa revanche et a battu par 13-11 Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray alias « Baloty » et Steph James « Bondy » Rakotonirina, vainqueurs à Bron.

L'équipe de Tonnerre avait écarté en demi-finale Christophe Carnet, Loïc Hugues et Nicolas Piquard après avoir éliminé en quart de finale Kylian Jean Georges, et les frères Jacky et Jordan Demestre.

En huitièmes, le trio Tonnerre, Tafita et Mika avait défait Willy Bouy, Bastian Larue et Vincent Bay. Lova et ses coéquipiers ont battu l'équipe de Romain Bane, Jean Philippe Santucci et Stéphane Dath en demi-finale. La triplette de la Grande Île avait écarté l'équipe de David Françoise en quarts après sa précieuse victoire contre l'équipe de Stéphane Robineau, Yohan Cousin et Adrien Delahaye en huitièmes.