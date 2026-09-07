Afrique: JOJ 2026 - Une délégation sénégalaise à Athènes pour l'allumage de la flamme olympique, mardi

Dakar — Une délégation sénégalaise quitte Dakar mardi pour Athènes (Grèce) où elle va participer à la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé, lundi, le coordonnateur du comité d'organisation de ce rendez-vous mondial prévu au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre prochains, Ibrahima Wade.

Invité de l'émission "Infos matin" de la TFM, une chaîne de télévision privée sénégalaise, le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ 2026 a indiqué, en langue wolof, qu'en plus des membres du comité d'organisation, des sportifs et des artistes vont assister à l'allumage de la flamme olympique au stade d'Athènes.

Selon Ibrahima Wade, ce sera notamment l'occasion pour le Sénégal de montrer les facettes de sa culture.

La flamme olympique sera acheminée à Dakar par un vol spécial d'Air Sénégal et sera présentée au président de la République Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre, dans la matinée, a indiqué Ibrahima Wade.

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Il a ajouté qu'une procession est prévue dans l'après-midi entre le Musée Léopold Sédar Senghor et la Place du Souvenir avec des femmes sportives âgées de 18 à 65 ans pour leur rendre hommage.

La flamme olympique, portée par le slogan "Pass the Energy", va parcourir les 14 régions du Sénégal, du 14 septembre au 30 octobre prochains, a-t-on appris du Comité international olympique (CIO).

Au total, plus de 30 étapes seront parcourues par la flamme olympique en perspective des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain.

La tournée nationale de la flamme olympique est prévue pour durer jusqu'à la cérémonie d'ouverture, le 31 octobre prochain, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Dans chaque grande ville, la célébration du passage de la flamme des JOJ va se dérouler sous forme de show dynamique, mêlant animations sportives, culturelles et éducatives à destination du grand public.

À la fin de cette tournée, le vasque olympique sera allumé lors de la cérémonie d'ouverture, le 31 octobre 2026, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, et elle restera allumée pendant toute la durée de la compétition.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.