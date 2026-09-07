Afrique: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - La Guinée Bissau disqualifiée suite aux tests IRM

7 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans de la Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A), suite aux tests IRM, annonce le comité d'organisation de cette compétition.

Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée Bissau et le Liberia.

Le tournoi UFOA/A U17 démarre ce lundi jusqu'au au 20 septembre 2026.

L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans affronte celle de la Mauritanie, ce lundi à partir de 16h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A).

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Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, vont se dérouler au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres affiches de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.

Voici le programme de la 1- ère journée du tournoi UFOA/A

  • Lundi au stade Maître Abdoulaye Wade : Sénégal - Mauritanie (15h) et Gambie - Sierra Leone (19h)
  • Mardi au stade Maître Abdoulaye Wade : Mali-Liberia (16 h)

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