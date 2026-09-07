Sénégal: Fonction publique locale - Le CNFPF va former 299 référents en Ressources humaines

Ziguinchor — La directrice générale du Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPF) va former 299 référents en Ressources humaines (former RH) destinés aux 601 collectivités territoriales du Sénégal, dans le cadre d'un programme ayant déjà permis de former une première cohorte de 302 personnes, a annoncé, lundi, à Ziguinchor, sa directrice générale, Fatou Sène Diouf.

"Cette formation connaît un élan décisif grâce à l'accompagnement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). Ce programme ambitieux permettra de former dès aujourd'hui et au cours des prochaines semaines 299 référents RH. Cette cohorte vient consolider les 302 acteurs déjà formés, atteignant ainsi l'ensemble des 601 collectivités territoriales que compte notre pays", a-t-elle dit.

Elle intervenait lors du lancement des ateliers de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne de gestion RH des collectivités territoriales du Sénégal.

Selon Fatou Sène Diouf, ce partenariat exemplaire avec AECID vise à accompagner le Centre national de la fonction publique locale et de la formation dans le déploiement d'une plateforme de formation en ligne, mais aussi dans l'organisation de ces ateliers à haute valeur ajoutée.

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De l'avis de Mme Diouf, outiller les référents RH, c'est leur donner les moyens "d'assurer une gestion optimale de la carrière des agents, garantissant un service public local performant".

"A travers ce dispositif de conduite du changement, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation ambitionne de réussir le pari de la sécurité juridique de l'ensemble des actes d'administration de la carrière des agents territoriaux et de la pleine consolidation de la réforme de la fonction publique territoriale", explique Mme Diouf.

Le CNFPF, assure-t-elle, "est plus que jamais engagé aux côtés des collectivités territoriales, de leurs élus et de leurs agents, avec comme mission principale : apporter aux collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d'action sociale et de formation".

Fatou Sène Diouf a précisé que la mise à niveau des référents RH, entamée depuis 2025, a été élargie cette année aux exécutifs territoriaux, dans le cadre du projet de soutien à la gouvernance territoriale et au dialogue des territoires.

Elle ajoute que c'est pour cette raison que le CNFPF, dans le cadre de ses missions, s'est engagé dans une dynamique d'accompagnement des collectivités territoriales pour "une maîtrise optimale de leurs ressources humaines, gage d'une mise en oeuvre réussie de la fonction publique locale".

Plusieurs élus territoriaux de la région de Ziguinchor ont pris part à la rencontre, qui a aussi enregistré la présence d'un représentant du syndicat des travailleurs des collectivités locales.