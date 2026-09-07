Afrique: Le pays va participer à la CAN de rugby à 7, à partir du 26 septembre

Dakar — La sélection nationale masculine de rugby à 7 du Sénégal va participer, les 26 et 27 septembre prochains à Kampala (Ouganda), à la Coupe d'Afrique des nations de la discipline, qualificative pour le Sevens Series 3 (SVNS 3), annonce la Fédération sénégalaise de rugby (FSR).

Cette compétition va réunir huit nations africaines, réparties en deux poules.

Le Sénégal va évoluer dans la poule B, aux côtés de l'Ouganda, de la Zambie et de la Tunisie.

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À l'issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales.

Les équipes ayant terminé aux troisième et quatrième places vont disputer, en ce qui les concerne, les matchs de classement afin de déterminer leur position finale.

Le SVNS 3 correspond au troisième niveau du circuit mondial de rugby à 7 de World Rugby, instance dirigeante internationale du rugby à XV et du rugby à sept.

Il s'agit du circuit international de référence qui permet aux nations de se mesurer à différents niveaux de compétition en fonction de leur classement et de leurs performances.

Selon le FSR, le rendez-vous de Kampala représente donc pour le Sénégal un double enjeu : décrocher une place dans le dernier carré et se positionner le plus haut possible dans le classement africain.

Composition des poules