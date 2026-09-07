Sénégal: Kédougou - Cingt-deux nouveaux cas de diphtéries confirmés

Kédougou — Vingt-deux nouveaux cas de diphtéries ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata dans le cadre des investigations conduites par les autorités sanitaires régionales, a appris l'APS, ce lundi, du gestionnaire de l'incident de l'épidémie du Comité régional de la gestion des épidémies de Kédougou (CRGE), le docteur Niène Seck.

"Vingt-deux cas nouveaux confirmés au niveau des districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata. Le sex-ratio des cas confirmés est de 12 garçons pour 10 filles. L'âge médian des cas confirmés est de 7,5 ans, avec un minimum d'un an et un maximum de 20 ans", a-t-il déclaré.

Selon Niène Seck, trois décès ont été notés depuis le début de l'épidémie à Bambaraya, dans le district sanitaire de Saraya, une confirmation post mortem au centre secondaire Ndiormi de la ville de Kédougou et au poste de santé de Tenkoto du district sanitaire de Kédougou.

Le gestionnaire de l'incident de la diphtérie a rappelé que le 2 septembre 2026, dans le cadre des investigations, trois nouveaux cas avaient été confirmés dans les districts de Kédougou et Salémata.

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Le recensement continue auprès des "zéro dose" de vaccin et des enfants sous vaccinés dans la région de Kédougou, a-t-il ajouté.

"A Saraya, 2 489 enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés. 1 382 ne sont pas complètement vaccinés et 1 107 ont reçu zéro dose de vaccin. A Kédougou, 823 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés et à Salémata deux enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés", a-t-il précisé.

Niène Seck a assuré que le personnel médical poursuit les investigations des cas suspects et de leurs contacts, ainsi que les réunions de suivi quotidien de la situation, tous les jours à partir de 17 heures 30.

"Nous allons continuer le partage des fiches techniques et des fiches d'investigation et partager aussi la définition de cas communautaires avec l'ensemble du personnel de santé. Un prélèvement des cas suspects et le recensement des sujets contacts seront effectués tous les jours", a-t-il dit.

Les agents de santé ont effectué 400 visites à domicile dans plus de 40 localités de la région de Kédougou pour le suivi de l'épidémie.

"Cinq cent cinquante une personnes ont été touchées lors des visites à domicile, dont 143 à Saraya et 408 à Salémata", a en outre indiqué Niène Seck.

La direction de la Prévention du ministère de la Santé et l'Hygiène publique a été informée le 30 juillet dernier, d'une série de décès d'enfants de moins de cinq ans au Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou (CHRADK).

"La direction de la Santé de Kédougou a présenté des tableaux cliniques évocateurs de diphtérie respiratoire : dyspnée, détresse respiratoire sévère, hypertrophie amygdalienne, nécrose de la partie rhinopharyngée, tuméfaction cervicale. Une revue rétrospective des dossiers médicaux a identifié 11 cas suspects, tous décédés, entre août 2024 et juillet 2026", a fait savoir le gestionnaire de l'incident de la diphtérie de Kédougou.

Deux prélèvements post mortem ont été réalisés les 26 et 29 juillet 2026 chez deux enfants suspects et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Un cas a été confirmé le 1er août 2026, a signalé Niène Seck.