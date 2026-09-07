Burkina Faso: Coopération multilatérale - Les nouveaux représentants du PAM et du HCR présentent leurs lettres de cabinet au chef de la diplomatie

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné de la camarade ministre déléguée, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré et d'autres collaborateurs, a reçu le nouveau représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Aliou Diongue et la nouvelle représentante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Saoudatou Bah Mansaré, dans la soirée du vendredi 4 septembre 2026. Les deux diplomates onusiens sont venus remettre leurs Lettres de cabinet au ministre Karamoko Jean Marie Traoré, marquant officiellement leur entrée en fonction au Burkina Faso.

A l'issue du cérémonial de remise de ses lettres de cabinet, le nouveau Représentant du PAM a traduit sa gratitude au gouvernement pour avoir accepté sa nomination au Pays des Hommes intègres. M. Aliou Diongue entend inscrire son mandat à la tête du PAM sous le signe de la continuité, en alignant les interventions sur les priorités définies par le gouvernement burkinabè dans le domaine de l'atteinte de la sécurité alimentaire. La nouvelle représentante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés s'est aussi engagée à travailler en étroite collaboration avec les acteurs étatiques, afin de consolider les acquis du partenariat entre le Burkina Faso et le HCR.

Mme Saoudatou Bah Mansaré dit être heureuse de servir au Burkina Faso dont le cadre institutionnel selon elle, est un modèle en matière de partenariat. Tout en félicitant les deux responsables d'agences onusiennes pour leur nomination au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères leur a donné des orientations relatives à la vision actuelle du Burkina Faso en matière de coopération. Le camarade Kamarako Jean Marie Traoré les a invités à travailler dans un esprit de dialogue permanent avec les autorités nationales pour une coopération saine et fructueuse.

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Le chef de la diplomatie burkinabè a, par ailleurs, exprimé la disponibilité de son département à les accompagner pour la réussite de leurs missions respectives. A noter que le nouveau représentant du PAM, Aliou Diongue, de nationalité sénégalaise, et la nouvelle représentante du HCR, Saoudatou Bah Mansaré de nationalité guinéenne, ont tous les deux déjà servi au Mali et au Niger.