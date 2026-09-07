Cote d'Ivoire: Retour sur investissements - Les actionnaires de la Société Multinationale de Bitume percevront 6,236 milliards FCFA de dividende le 18 septembre 2026.

Au titre de l'exercice 2025, la Société Multinationale de Bitumes (SMB), qui produit et commercialise des bitumes en Côte d'Ivoire, mettra en paiement le 18 septembre 2026, son dividende annuel brut de 6,236 milliards de FCFA, ont informé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital comportant 7 795 200 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 800 FCFA contre 700 FCFA en 2024. A ce dividende, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 704 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 720 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la fermeture des registres étant fixée au vendredi 18 septembre 2026, le titre SMB Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 17 septembre 2026. Les investisseurs qui désirent acquérir des actions SMB Côte d'Ivoire et profiter du dividende net qui sera versé le 18 septembre, ont jusqu'au mercredi 16 septembre 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation, seront annulés par les dirigeants de la BRVM.

Au 31 décembre 2025, la SMB a réalisé un résultat net de 13,075 milliards de FCFA contre 8,698 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une progression de 50,32%.

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Quant au chiffre d'affaires, il s'est replié de 10%, avec une réalisation de 206,740 milliards de FCFA contre 229,061 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, les achats de matières premières et fournitures effectué par la SMB ont baissé de 2,696 milliards à 158 milliards de FCFA contre 161 milliards de FCFA en 2024.

La société a comptabilisé des charges externes de 14,410 milliards de FCFA contre 14,852 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 3,06%.

Concernant la valeur ajoutée, elle a connu une hausse de 29%, dégageant un solde 23 milliards de FCFA contre 18 milliards de FCFA en 2024. La société a réduit de 428 millions ses charges de personnel, avec un niveau de 4,092 milliards de FCFA contre 4,520 milliards de FCFA en 2024. L"excédent brut d'exploitation a connu un accroissement de 42%, s'établissant à 18,480 milliards de FCFA contre 13,030 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation enregistre une progression de 48,12% à 19 milliards de FCFA contre 12,036 milliards de FCFA en 2024.

En revanche, le résultat financier a fait un plongeon de 265 millions puisqu'il passe de 412 millions de FCFA en 2024 à 147 millions de FCFA en 2025. De son côté, le résultat des activités ordinaires a augmenté de 44,40%, s'élevant à 18 milliards de FCFA contre 12,448 milliards de FCFA en 2024.