Afrique: Tournoi UFOA-A U17 - Les Lionceaux lancent leur quête de qualification

Le Sénégal entre en lice ce lundi dans le tournoi Ufoa-A U17, qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Face à la Mauritanie, au Stade Abdoulaye Wade les Lionceaux auront à coeur de réussir leur première sortie et de prendre une option dans la course à la qualification. Du 7 au 20 septembre 2026, les jeunes Sénégalais devront afficher leurs ambitions et confirmer leur statut dans une compétition où chaque match compte.

Place à la compétition pour les Lionceaux. Double tenants du titre dans la zone, les Sénégalais entrent en lice ce lundi face à la Mauritanie dans le tournoi Ufoa-A U17. Devant leur public, les hommes de Lamine Sané auront à coeur de frapper fort d'entrée et de lancer idéalement leur campagne.

Champions d'Afrique en titre dans cette catégorie, les Lionceaux visent une nouvelle qualification pour la Can U17, qui se tiendra une nouvelle fois au Maroc. Mais la bataille s'annonce disputée, plusieurs sélections nourrissant également l'ambition de décrocher l'une des deux places qualificatives.

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Pour relever ce défi, Lamine Sané a retenu un groupe de 25 joueurs. Le sélectionneur peut notamment s'appuyer sur sept éléments ayant participé à la conquête du deuxième titre continental du Sénégal. Leur expérience du haut niveau pourrait être précieuse pour guider leurs jeunes coéquipiers et permettre à l'équipe de répondre aux exigences de la compétition.

Face à la Mauritanie, les Sénégalais devront donc se montrer concentrés et efficaces. Leur statut de double champions de la zone et de champions d'Afrique les place parmi les favoris, mais aussi sous une certaine pression. Un succès dès cette première sortie leur permettrait de prendre confiance et de bien lancer leur parcours.

À noter que seuls les deux finalistes du tournoi décrocheront leur billet pour la prochaine Can U17.