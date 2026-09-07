Afrique de l'Ouest: UFOA-A U17 - Le pays exclue du tournoi après ses tests IRM

La Guinée-Bissau ne participera finalement pas au tournoi qualificatif UFOA-A U17, qui se déroule actuellement au Sénégal. Le comité d'organisation a confirmé, dans un communiqué officiel publié ce 07 septembre 2026, l'exclusion de la sélection à la suite des résultats de ses tests IRM, examens réalisés pour vérifier l'âge réel des joueurs.

Conséquence immédiate de cette décision : la poule B ne comptera plus que trois équipes au lieu de quatre. Elle sera désormais disputée entre le Mali, le Liberia et la Guinée.

Ce n'est pas la première fois que la Guinée-Bissau se retrouve dans cette situation. Le pays avait déjà été écarté pour le même motif lors de l'édition 2024 du tournoi, qui s'était elle aussi tenue au Sénégal.