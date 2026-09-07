Congo-Kinshasa: Kabeya-Kamuanga - La population de Mupompa privée d'eau potable depuis plus de trois mois

Les habitants de Mupompa, dans le territoire de Kabeya-Kamuanga (Kasaï-Oriental), traversent une nouvelle épreuve. Depuis plus de trois mois, le forage qui alimente le village en eau potable est à l'arrêt, plongeant près de 29 000 habitants dans la détresse.

Les ménages, qui bénéficiaient depuis quelques mois d'un accès à une eau propre et accessible, sont désormais contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner. Le chef du village décrit une population désemparée face à cette interruption inattendue.

Selon le ministre provincial des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Charles Kamanga, la panne est liée à un problème sur l'alternateur de la pompe. Il assure que l'opérateur chargé de la gestion du mini-réseau a déjà retiré la pièce défectueuse pour un rebobinage avant une éventuelle remise en service.

Les habitants contraints de retourner à la rivière

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En attendant la réparation, les habitants continuent de subir les conséquences de cette situation. Le chef du village, Godefroid Kalonji Kabula Mpuka, lance un appel pressant :

« Ici chez nous, il n'y a pas d'eau potable. Depuis qu'on est parti avec la pièce défectueuse, jusqu'aujourd'hui, aucune suite. Nous sommes revenus à nos anciennes habitudes, aller puiser de l'eau à la rivière. Le changement d'eau nous plonge dans les maladies hydriques. »

Dans les ménages, les femmes sont les premières touchées. Elles doivent retourner aux puits traditionnels et aux rivières, avec les risques sanitaires que cela comporte, notamment pour les enfants.

Les autorités locales affirment suivre la situation, mais aucune date n'a encore été annoncée pour la réparation du forage. Les habitants espèrent une intervention rapide afin de retrouver l'accès à l'eau potable, qui avait considérablement amélioré leur quotidien.