Congo-Kinshasa: Le SYECO décrète une grève sèche des enseignants du secteur public à Moba

Le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO/Moba) décrète, à partir de ce lundi 7 septembre, une grève sèche des enseignants du secteur public membres de cette organisation dans le territoire de Moba, au Tanganyika.

La décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce week-end. Le syndicat justifie ce mouvement par ce qu'il qualifie d'absence de réponse de l'État aux revendications des enseignants, notamment sur l'amélioration de leurs conditions salariales et sociales.

Parmi les revendications avancées figurent la prise en charge des enseignants retraités, la couverture médicale ainsi que le réajustement du salaire des enseignants jusqu'à 500 dollars américains.

Le SYECO/Moba demande également la prise en charge des nouvelles unités « NU », évoquées par le syndicat comme une situation nécessitant une intervention urgente.

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Placide Muyumba, secrétaire permanent du SYECO/Moba, appelle les enseignants membres à rester à leur domicile jusqu'à une réponse du gouvernement à leurs revendications.

Il réclame notamment la prise en charge des retraités et remet en question les prélèvements destinés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics (CNSSAP).

Les enseignants appelés à rester à la maison

« Tous les enseignants membres du SYECO, à la date de ce lundi, doivent rester à la maison jusqu'à ce que le gouvernement soit capable de répondre à nos désidératas », affirme Placide Muyumba.

Le syndicat indique par ailleurs qu'il entend maintenir son mouvement jusqu'à la satisfaction de ses revendications.

Les tentatives de Radio Okapi pour obtenir la réaction des autorités de l'Éducation nationale à Kalemie n'ont pas abouti.