Congo-Kinshasa: Face à la progression d'Ebola, les enseignants de Mambasa demandent la suspension des cours

7 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants des écoles primaires publiques de la sous-division Mambasa 3, en Ituri, demandent la suspension des cours face à la progression de l'épidémie d'Ebola. À défaut, ils proposent la mise en place de l'enseignement à distance pour protéger les élèves et le personnel enseignant.

La demande a été formulée samedi 5 septembre à Mambasa, lors de l'assemblée générale du Syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la sous-division Mambasa 3.

Les enseignants évoquent notamment la multiplication des cas confirmés et des décès communautaires dans la zone de santé de Niania, située à environ 350 kilomètres au sud-ouest de Bunia. Ils dénoncent également l'insuffisance, selon eux, des dispositifs de prévention contre Ebola dans plusieurs établissements scolaires.

Ils demandent donc la suspension des cours ou, à défaut, le recours à l'enseignement à distance, conformément aux dispositions prévues par le ministère de l'Éducation nationale.

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L'administration appelle à poursuivre les cours

De son côté, le directeur provincial de l'Éducation en Ituri 1 appelle les enseignants à poursuivre les cours, tout en respectant les mesures de prévention contre Ebola.

Il précise que l'enseignement à distance n'est envisagé que lorsqu'un établissement scolaire est directement touché par l'épidémie.

Dans le territoire de Djugu, certaines écoles de Nizi n'ont par ailleurs pas encore repris leurs activités. Plusieurs parents refusent d'y envoyer leurs enfants, par crainte de la maladie.

Le directeur provincial de l'Éducation assure que le gouvernement provincial, avec l'appui de ses partenaires, poursuit les efforts pour renforcer les dispositifs de prévention et de riposte contre Ebola dans les établissements scolaires de l'Ituri.

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