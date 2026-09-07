Congo-Kinshasa: Des élèves privés de cours dans plusieurs territoires du Kasaï, leurs enseignants bloqués à Tshikapa pour leur paie

7 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis la rentrée scolaire du 1er septembre, des élèves de plusieurs établissements des territoires de Kamonia, Tshikapa et Luebo, au Kasaï, sont privés de cours. Leurs enseignants sont retenus à Tshikapa pour finaliser des opérations d'identification et récupérer leurs salaires, dans le cadre du transfert de leurs comptes bancaires de la maison de transfert d'argent Finca vers Advans Banque.

Ces démarches administratives, entamées en juin, empêchent de nombreux enseignants de regagner leurs postes et perturbent la reprise des activités scolaires dans plusieurs écoles.

Selon les enseignants concernés, trois mois de rémunération restent impayés. Bien que de nouveaux comptes bancaires aient été ouverts, les fonds ne seraient toujours pas accessibles.

« On nous parle à la banque de comptes dormants, de comptes non crédités ou de restrictions... Des termes que nous ne comprenons pas », témoigne un enseignant bloqué à Tshikapa.

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Il réclame le paiement de ses arriérés avant de retourner dans son établissement : « Qu'on nous paie d'abord avant que nous ne rentrions ».

Des enseignants confrontés à des difficultés sur place

La prolongation de leur séjour à Tshikapa entraîne également des dépenses supplémentaires pour les enseignants, notamment en matière de logement, de restauration et de déplacement, alors qu'ils affirment ne pas avoir perçu leurs salaires depuis trois mois.

La situation a été marquée jeudi dernier par le décès d'un enseignant venu de Kasadisadi, alors qu'il attendait devant les guichets d'une banque, rapportent des sources sur place. Les circonstances exactes de ce décès n'ont pas été précisées.

Face à cette situation, les enseignants demandent aux autorités provinciales et nationales d'intervenir pour accélérer les opérations d'identification et permettre le déblocage de leurs rémunérations.

Les tentatives de contact avec les autorités éducatives locales n'ont pas abouti, selon les informations disponibles.

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