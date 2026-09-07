Cote d'Ivoire: Des mesures pour une «tolérance zéro» dans la lutte contre l'orpaillage illégal

En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'orpaillage illégal s'accélère. Depuis l'annonce fin juillet d'un durcissement de la répression, les autorités multiplient les actions de terrain. Ce week-end s'est tenu à Yamoussoukro un atelier national pour harmoniser la riposte, en présence de responsables sécuritaires. Une série d'actions prioritaires y ont été annoncées.

Il s'agit de dix recommandations qui vont du renseignement à la création de pelotons de sécurité spécifiques en passant par des projets de loi visant à aggraver les peines actuellement prévues pour ces infractions. Des projets de loi qui pourraient d'ailleurs être soumis rapidement en conseil des ministres.

« Tolérance zéro », a prévenu Diomandé Vagondo, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité de Côte d'Ivoire qui était présent le 6 septembre, avec pour objectif « d'éradiquer le fléau de l'orpaillage illégal en six mois ».

Phénomène en progression

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La tâche semble difficile tant le phénomène progresse dans le pays, selon le constat même du Conseil national de sécurité. Et ce malgré le démantèlement de plus de 8 500 sites clandestins ces cinq dernières années. Le pays a même créé, en 2021, un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal, composé de gendarmes et d'agents des eaux et forêts.

Les autorités ivoiriennes multiplient les actions ces dernières semaines : saisies de matériels, concertations villageoises, nouveaux démantèlements de sites illégaux.

Et le sujet s'invite évidemment dans le débat politique. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), « six mois pour agir, c'est trop long », explique le porte-parole de la formation d'opposition, Soumaïla Bredoumy. Le PDCI-RDA affirme avoir alerté à plusieurs reprises et depuis des années sur ce phénomène.

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), autre formation de l'opposition, dénonce, de son côté, une forme de permissivité qui a duré ces dernières années. « L'orpaillage illégal est la résultante d'un système économique et social promu par la gouvernance du RHDP [le parti présidentiel, NDLR] », a déclaré Justin Katinan Koné, 4e vice-président chargé de la politique générale au sein du PPA-CI.