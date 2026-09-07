Cote d'Ivoire: Des mesures pour une «tolérance zéro» dans la lutte contre l'orpaillage illégal

7 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'orpaillage illégal s'accélère. Depuis l'annonce fin juillet d'un durcissement de la répression, les autorités multiplient les actions de terrain. Ce week-end s'est tenu à Yamoussoukro un atelier national pour harmoniser la riposte, en présence de responsables sécuritaires. Une série d'actions prioritaires y ont été annoncées.

Il s'agit de dix recommandations qui vont du renseignement à la création de pelotons de sécurité spécifiques en passant par des projets de loi visant à aggraver les peines actuellement prévues pour ces infractions. Des projets de loi qui pourraient d'ailleurs être soumis rapidement en conseil des ministres.

« Tolérance zéro », a prévenu Diomandé Vagondo, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité de Côte d'Ivoire qui était présent le 6 septembre, avec pour objectif « d'éradiquer le fléau de l'orpaillage illégal en six mois ».

Phénomène en progression

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La tâche semble difficile tant le phénomène progresse dans le pays, selon le constat même du Conseil national de sécurité. Et ce malgré le démantèlement de plus de 8 500 sites clandestins ces cinq dernières années. Le pays a même créé, en 2021, un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal, composé de gendarmes et d'agents des eaux et forêts.

Les autorités ivoiriennes multiplient les actions ces dernières semaines : saisies de matériels, concertations villageoises, nouveaux démantèlements de sites illégaux.

Et le sujet s'invite évidemment dans le débat politique. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), « six mois pour agir, c'est trop long », explique le porte-parole de la formation d'opposition, Soumaïla Bredoumy. Le PDCI-RDA affirme avoir alerté à plusieurs reprises et depuis des années sur ce phénomène.

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), autre formation de l'opposition, dénonce, de son côté, une forme de permissivité qui a duré ces dernières années. « L'orpaillage illégal est la résultante d'un système économique et social promu par la gouvernance du RHDP [le parti présidentiel, NDLR] », a déclaré Justin Katinan Koné, 4e vice-président chargé de la politique générale au sein du PPA-CI.

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