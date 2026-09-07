Soudan: Malik Agar rencontre l'ambassadeur d'Arabie saoudite au pays

Le vice-président du Conseil souverain de transition, Malik Agar a salué les relations solides et fraternelles qui unissent le Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite.

Lors de sa rencontre lundi, dans ses bureaux à Port-Soudan, avec l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Soudan, Zaid bin Mukhlid bin Zaid Al-Harbi, il a exprimé la gratitude du Soudan pour la position honorable du Royaume en faveur de la stabilité et du rétablissement de la normalité au Soudan, et notamment pour son soutien constant à la préservation de l'unité du pays. Il a également salué l'aide humanitaire apportée en continu pour atténuer les conséquences de la guerre.

De son côté, l'ambassadeur Zaid bin Mukhlid, dans une déclaration à la presse publiée à l'issue de la rencontre, a réaffirmé l'engagement de son pays à développer et à renforcer ses relations avec le Soudan dans divers domaines.

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Il a souligné que les relations entre les deux pays reposent sur des liens historiques et des intérêts communs profondément enracinés. L'ambassadeur a expliqué que sa rencontre avec le vice-président du Conseil de souveraineté avait porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation au Soudan et les efforts déployés pour consolider la stabilité, rétablir la normalité et soutenir les initiatives de relance à travers le pays.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays envers la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que sa volonté de maintenir le dialogue et la concertation avec les dirigeants soudanais afin de soutenir les efforts visant à surmonter les difficultés de la phase actuelle et à répondre aux aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la stabilité et au développement.