Ethiopie: Le Premier ministre Abiy rend hommage au « premier homme » du pays

7 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses condoléances suite au décès du premier homme de la Tanzanie, Hafidh Ameir Hassan, décédé lundi alors qu'il suivait un traitement médical à Zanzibar.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a exprimé sa sympathie à la présidente Samia Suluhu Hassan et au peuple tanzanien.

« Au nom du gouvernement et du peuple éthiopiens, nous adressons nos plus sincères condoléances à Son Excellence, à sa famille et au peuple tanzanien.

Nos pensées et notre sympathie vont à sa famille et au peuple tanzanien en cette période difficile », a-t-il déclaré.

M. Hassan, qui était devenu premier homme de l'État en 2021, suivait un traitement pour une affection cardiaque.

Lire l'article original sur ENA.

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