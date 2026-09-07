Ethiopie: Le pays pose les bases de ses objectifs de prospérité sur des fondations solides - GCS

Addis Ababa — Guidée par le cadre politique « Medemer » et ses plans de développement stratégique, l'Éthiopie s'efforce d'atteindre une prospérité globale en tirant parti de sa force nationale collective pour surmonter les défis historiques et les transformer en opportunités de croissance durable, a déclaré le Service de communication du gouvernement (GCS).

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le GCS a mis en avant les principaux projets d'infrastructure nationale, déclarant : « Ethiopian Airlines, qui porte haut les couleurs de l'Éthiopie à travers le monde depuis des décennies, entreprend actuellement des transformations tournées vers l'avenir, telles que le projet de l'aéroport international de Bishoftu. »

Par ailleurs, les destinations touristiques existantes et nouvelles sont en cours d'extension, l'agriculture s'affranchit de sa dépendance aux précipitations pour créer des emplois en milieu rural et urbain, et le gouvernement travaille sans relâche à la diversification des sources d'énergie renouvelables, notamment l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, la géothermie et l'énergie nucléaire.

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Les centres urbains sont en pleine revitalisation, les infrastructures intégrées se développent et les capacités de transport et de logistique se renforcent, ce qui contribue à consolider le rôle de l'Éthiopie en tant que pôle régional des énergies renouvelables tout en optimisant l'exploitation des ressources minérales pour les générations futures.

Des fondations solides, annonciatrices du renouveau et de la croissance accélérée de l'Éthiopie, sont en train d'être posées, les citoyens faisant preuve d'un engagement sans faille en faveur de l'institutionnalisation d'une gouvernance démocratique et de la concrétisation des aspirations nationales.

Le communiqué du GCS a souligné que la participation du public à la 7e élection législative, l'engagement annuel croissant en faveur de l'initiative « Green Legacy » et le recours au dialogue national pour résoudre les divergences politiques reflètent une confiance partagée dans la vision du gouvernement en matière de développement.

Selon la publication du ministère sur les réseaux sociaux, « les fondements solides d'une prospérité globale de l'Éthiopie sont en train d'être posés grâce à la mise en place de systèmes démocratiques, à la poursuite d'une économie multisectorielle, à l'adaptation des modes de vie urbains modernes aux milieux ruraux, à l'expansion des sources d'énergie renouvelables et à la modernisation des infrastructures de transport », soulignant ainsi l'importance fondamentale de célébrer le Pagume 2 comme la « Journée du renouveau ».