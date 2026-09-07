Soudan: La procureure générale appelle à une action immédiate face à l'implication présumée des Émirats dans le soutien à la milice rebelle

La procureure générale du Soudan, Maulana Intisar Ahmed a déclaré devant le Conseil des droits de l'homme que les éléments établis, selon les autorités soudanaises, concernant l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien à la milice rebelle exigent une condamnation immédiate et des mesures décisives.

S'exprimant en sa qualité de présidente de la Commission nationale d'enquête et cheffe de la délégation soudanaise, elle a présenté le cinquième rapport intérimaire de la Commission, consacré à la collecte des preuves, aux plaintes et aux enquêtes visant à garantir justice, réparation aux victimes et lutte contre l'impunité.

Elle a affirmé que l'appui extérieur à la milice constitue, selon Khartoum, l'une des principales causes de la prolongation du conflit et des violations. Elle a également rejeté les appels à élargir l'embargo sur les armes, les qualifiant d'alignement sur les revendications de la milice.

La procureure générale a fait état de 153 112 affaires pénales enregistrées, dont 22 608 transmises aux tribunaux et 10 733 déjà jugées. Elle a exhorté l'ONU à soutenir la Commission nationale et le dialogue soudanais inclusif.