Soudan: Kamel Idris approuve les résultats des examens de certificat soudanais pour l'année 2026

7 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris a approuvé le résultat des examens du certificat soudanais 2026 en vue de son annonce officielle. Cette décision a été prise lors de sa rencontre à Khartoum avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, Dr El-Tahami Al-Zein Hajar.

Le ministre a indiqué que 559 000 élèves ont passé les examens cette année, contre 510 000 avant la guerre, soulignant que cette hausse constitue un signe encourageant de stabilisation et de reprise du système éducatif. Il a ajouté que les épreuves ont été organisées dans 3 333 centres à l'intérieur du Soudan et à l'étranger.

Le ministre a enfin remercié l'ensemble des ministères et institutions publiques ayant appuyé le ministère de l'Éducation, tout en souhaitant plein succès aux élèves et aux élèves candidates.

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