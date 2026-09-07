Soudan: Tambour appelle à un dialogue Inter-soudanais, à l'abri de toute ingérence étrangère, pour mettre fin aux crises du pays

7 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur du Darfour-Central, le commandant Mustafa Tembour a souligné l'importance et l'urgence du dialogue soudano-soudanais dans le contexte actuel, estimant qu'il figure parmi les principaux dossiers politiques après trois années de guerre dévastatrice imposée au pays et à son peuple.

Il a indiqué que la sortie de crise passe par une table ronde réunissant toutes les forces et composantes soudanaises afin d'examiner les dossiers nationaux sensibles, notamment la question politique, la Constitution et la réforme de l'architecture de l'État.

Tembour a aussi insisté sur la nécessité d'élaborer des visions et des solutions pour répondre à la crise économique nationale et en atténuer les répercussions.

Sur le plan social, il a appelé à traiter les questions de cohésion et à réparer les fractures provoquées par la guerre.

Il a enfin exigé que ce dialogue soit pleinement soudanais, indépendant de toute injonction ou influence extérieure, afin d'aboutir à une feuille de route consensuelle susceptible de ramener le pays vers la sécurité et la stabilité.

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