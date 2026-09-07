Soudan: Dr Gebreil - FAS est une institution constitutionnelle chargée de protéger le pays, rejettent l'extension de l'embargo sur les armes

Le président du Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM) et ministre des Finances, Dr Gebreil Ibrahim Mohamed a affirmé que les Forces armées soudanaises constituent l'institution nationale investie, en vertu de la Constitution, de la mission de protéger le pays, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il a annoncé le rejet par son mouvement des propositions visant à étendre à l'ensemble du Soudan l'embargo sur les armes actuellement imposé au Darfour.

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, à l'issue d'une rencontre dimanche à Khartoum avec l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, il a estimé qu'une telle mesure porterait atteinte à la souveraineté nationale et limiterait la capacité des Forces armées à remplir leur devoir constitutionnel.

Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan, notamment la crise humanitaire et les violations commises contre les civils par la milice rebelle des Forces de soutien rapide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr Gebreil a appelé à un dialogue soudanais inclusif, parallèlement à la voie sécuritaire fondée sur la Déclaration de Djeddah, et réaffirmé l'engagement du JEM à intégrer ses forces au sein d'une armée nationale unifiée.