Ethiopie: Le pays participe à la 3e réunion des sherpas du BRICS à New Delhi

7 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Une délégation représentant l'Éthiopie participe à la troisième réunion des sherpas et sous-sherpas du BRICS, organisée à New Delhi dans le cadre de la présidence indienne du BRICS en 2026, selon le ministère des Affaires étrangères.

Sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité », l'Éthiopie accorde une grande importance aux délibérations stratégiques visant à faire progresser les efforts collectifs en faveur d'un ordre international plus efficace, inclusif, équitable et équilibré.

Cette réunion devrait permettre de faire avancer les préparatifs de la déclaration des dirigeants des pays du BRICS, dont l'adoption est prévue lors du sommet du BRICS qui se tiendra à New Delhi les 12 et 13 septembre 2026.

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