Addis Ababa — La renaissance nationale de l'Éthiopie est désormais une réalité incontestable, portée par des projets de développement transformateurs et des réformes économiques de grande envergure, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre Abiy a tenu ces propos dans un message publié sur X le 7 septembre, jour du Pagume 2 du calendrier éthiopien, célébré comme la « Journée du renouveau » au cours de la période de transition de cinq jours précédant le Nouvel An éthiopien.

Soulignant le changement concret dans la trajectoire du pays, le Premier ministre Abiy a déclaré que la nation vivait activement son progrès.

« Hier, nous avons proclamé notre essor ; aujourd'hui, nous le vivons », a-t-il déclaré. « Notre renouveau n'est plus une vision ; il est incarné par le GERD, les projets d'aménagement des corridors, le mégaprojet de l'aéroport de Bishoftu et nos audacieuses réformes macroéconomiques. »

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Le Premier ministre a précisé que ces projets phares sont conçus pour apporter des avantages immédiats à la population.

« Cette transformation améliore directement la vie quotidienne, en offrant une mobilité urbaine fluide, de vastes opportunités d'emploi et une vision ambitieuse qui nourrit un espoir radieux pour l'avenir de nos enfants », a souligné le Premier ministre Abiy.

Soulignant le caractère durable de ces acquis, il a déclaré que la dynamique du pays ne pouvait être inversée.

« Les fondations sont posées, la dynamique est imparable et il n'y a absolument aucun retour en arrière possible », a-t-il déclaré.

En conclusion de son message, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir sa trajectoire stratégique.

« Dans ce parcours historique de renaissance que nous avons entamé, nous allons accélérer notre élan de développement afin de mener l'Éthiopie vers une prospérité durable », a déclaré le Premier ministre Abiy. « L'Éthiopie construit, s'élève et triomphe ! »