Ethiopie: Le pays fait de l'énergie propre un moteur de croissance et d'exportations d'électricité vers la région - Le président Taye

Addis Ababa — L'Éthiopie prévoit d'étendre sa capacité de production d'énergie propre et d'accroître ses exportations d'électricité vers les pays du Pool énergétique d'Afrique de l'Est et au-delà, a déclaré le président Taye Atske-Selassie.

S'exprimant lors de la Réunion annuelle sur l'investissement (AIM) à Dubaï, le président Taye a désigné l'énergie propre comme la première des cinq priorités stratégiques d'investissement pour l'Afrique.

Il a décrit cette initiative comme un moteur essentiel de la transformation industrielle et de la croissance économique durable.

Il a exhorté les pays africains à accélérer leurs investissements dans les énergies solaire, éolienne, géothermique et hydroélectrique, tout en diversifiant leur mix énergétique afin de répondre aux besoins croissants liés à l'industrialisation.

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Le président a cité les avancées en matière d'énergie propre dans des pays tels que l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Ghana et le Kenya, soulignant qu'un approvisionnement énergétique accru et fiable est essentiel à la transformation industrielle et économique de l'Afrique.

Pour l'Éthiopie, a-t-il déclaré, les énergies renouvelables représentent bien plus qu'une simple source d'électricité.

« L'énergie propre n'est pas simplement un atout national, mais le fondement d'une croissance économique rapide », a déclaré le président Taye.

Le président Taye a déclaré que l'Éthiopie disposait d'un potentiel estimé à 60 000 mégawatts en énergies renouvelables et qu'elle visait une capacité de production de 15 000 mégawatts d'ici 2030, avec pour objectif d'étendre l'approvisionnement en électricité au sein du Pool énergétique d'Afrique de l'Est et au-delà.

Le pays prévoit également d'étendre l'approvisionnement en électricité aux pays voisins par le biais du Pool énergétique d'Afrique de l'Est et au-delà, renforçant ainsi son rôle dans l'intégration énergétique régionale.

Le président Taye a souligné que l'approvisionnement en électricité relativement abordable et fiable de l'Éthiopie attire de plus en plus d'investissements dans les infrastructures numériques de pointe. Près de 1 000 mégawatts ont été alloués à des centres de données et à des entreprises minières, a-t-il précisé, soulignant le lien croissant entre les énergies renouvelables, les infrastructures numériques et les investissements technologiques.

Au-delà de l'énergie, le président a présenté l'agriculture, les minéraux essentiels, les infrastructures et les corridors stratégiques, ainsi que le capital humain comme quatre priorités supplémentaires pour l'investissement et la transformation économique de l'Afrique.

Il a mis en avant la transformation de l'Éthiopie, qui est passée du statut d'importateur net de blé à celui de premier producteur de blé d'Afrique, attribuant ces progrès à l'extension de l'irrigation, à l'amélioration des technologies agricoles et à l'adoption de variétés de semences résistantes à la chaleur.

Il a également souligné la production croissante de l'Éthiopie en café, en avocats, en sésame et en bétail, mettant l'accent sur les opportunités dans les domaines de la transformation agricole, de la création de valeur ajoutée et des exportations.

Concernant les minerais stratégiques, le président Taye a appelé à une plus grande appropriation africaine et à une meilleure création de valeur à partir des ressources abondantes du continent, notamment l'or, le lithium, le cobalt et le minerai de fer.

Il a évoqué la place de l'Éthiopie en tant que sixième producteur mondial de tantale et a souligné que l'exploitation minière devait être durable, inclusive et structurée de manière à garantir de plus grands bénéfices aux pays producteurs de ressources.

Les infrastructures et les corridors stratégiques, a-t-il déclaré, sont tout aussi essentiels à l'intégration économique de l'Afrique, d'autant plus que le continent cherche à renforcer sa connectivité physique et numérique.

Le président Taye a mis en avant Ethiopian Airlines comme une plateforme majeure de connectivité et a évoqué l'aéroport international de Bishoftu, en Éthiopie, d'un coût de 12,5 milliards de dollars US, actuellement en construction, qui devrait accueillir jusqu'à 110 millions de passagers et environ quatre millions de tonnes de fret par an.

Selon lui, de tels investissements peuvent renforcer les liens de l'Afrique avec les marchés mondiaux dans les domaines du commerce, de la logistique, du tourisme et des investissements.

Le capital humain a été identifié comme la cinquième priorité, le président Taye exhortant les pays africains à faire de leurs jeunes populations des moteurs d'innovation, d'entrepreneuriat et de croissance économique grâce à des investissements accrus dans les compétences et la technologie.

Il a mis en avant l'initiative éthiopienne « 5 millions de codeurs » et a remercié les Émirats arabes unis pour leur soutien à ce programme.