Addis Ababa — L'État Medemer d'Éthiopie fait preuve de plus de conscience de soi et de détermination quant à l'avenir du pays que les gouvernements précédents, et a une vision plus claire de la direction dans laquelle il souhaite mener la nation, a déclaré le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega.

S'adressant à l'ENA, le ministre a indiqué que les changements qu'a connus l'Éthiopie au cours des sept à huit dernières années marquent une rupture significative par rapport aux périodes politiques antérieures.

« L'une des caractéristiques distinctives de cette période par rapport au passé est qu'il s'agit d'un gouvernement beaucoup plus conscient de ses responsabilités, un gouvernement qui sait où il veut aller et où il veut mener le pays », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, le gouvernement prend de plus en plus conscience que l'Éthiopie ne peut pas continuer à faire face à la pauvreté, à la faiblesse économique et aux conflits internes persistants, notamment aux tensions ethniques et religieuses.

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Il a ajouté que le gouvernement s'efforce de réduire la corruption et de promouvoir le travail acharné en tant qu'éléments essentiels du développement national, soulignant que l'Éthiopie, en tant que civilisation ancienne, doit changer son approche du développement.

Le ministre a également déclaré que le gouvernement était de plus en plus conscient de l'évolution rapide du contexte mondial, marqué par l'émergence de conflits entre les grandes puissances, les transformations technologiques et les bouleversements du système international.

La conscience nationale se renforce également, les Éthiopiens prenant de plus en plus conscience que le pays a pris du retard et doit accélérer son développement, a-t-il souligné.

Il a en outre rappelé que l'Éthiopie avait longtemps été accaparée par des divergences et des conflits internes, ce qui l'avait détournée de la nécessité de rattraper son retard par rapport au reste du monde.

« Le tournant décisif pour ce gouvernement, tel que je le perçois depuis le changement, réside dans cette prise de conscience aiguë que nous avons longtemps dormi », a-t-il déclaré.

Le ministre a également indiqué que le récent Dialogue national avait contribué à aborder certaines des questions politiques de longue date en Éthiopie, notamment celles concernant le type de système politique nécessaire pour bâtir une nation forte, résiliente, compétente et prospère.

Dans le même temps, il a reconnu que l'Éthiopie restait dans une période de transition, les défis politiques et les erreurs héritées du passé continuant d'influencer le présent.

Le professeur Berhanu a déclaré que l'accent mis depuis longtemps sur l'ethnicité en politique avait contribué aux conflits au cours des deux ou trois dernières décennies, affirmant que le système politique éthiopien devait s'éloigner d'une politique fortement marquée par l'ethnicité.

« Nous devons commencer à nous considérer les uns les autres comme des membres d'un même pays, comme des citoyens », a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'un sentiment croissant de citoyenneté commune était en train d'émerger, même si la vision politique du passé n'a pas complètement disparu.

« Nous sommes dans cette période de transition où cette lutte entre l'ancienne politique et les nouvelles tendances émergentes se joue, dans une certaine mesure, pour la suprématie », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, l'avenir de l'Éthiopie passe par une plus grande priorité accordée aux intérêts nationaux communs, au développement économique, aux connaissances techniques et à la stature morale du pays.

Le professeur a appelé les Éthiopiens à se considérer de plus en plus comme des citoyens partageant un avenir et un destin communs, affirmant qu'un tel changement aiderait le pays à progresser vers davantage de prospérité, de résilience et de développement national.