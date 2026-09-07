Congo-Kinshasa: Selon l'Institut de Sondage 'Echos d'opinion', RDC - Place au Top de 10 partis politiques avec le plus d'adhérents et engagés dans la vision de Félix Tshisekedi !

Alors que le pays traverse une phase cruciale de son histoire contemporaine, marquée par des défis sécuritaires, économiques et sociaux de taille, la structuration des forces politiques congolaises fait l'objet de toutes les attentions. Dans un écosystème traditionnellement fragmenté, où les partis se comptent par centaines et naissent souvent au gré des alliances de circonstance, une clarification historique semble s'opérer. Qui détient la véritable légitimité populaire ? Quelles forces politiques parviennent à transcender les clivages régionaux pour s'imposer sur l'ensemble du territoire national, tout en faisant rayonner la voix de la RDC au-delà de ses frontières ?

Pour répondre à ces questions, notre Institut d'analyses sociopolitiques a mené une vaste enquête d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de la population congolaise. Les résultats de ce sondage exclusif révèlent une profonde sédimentation du pouvoir politique. Loin de l'éparpillement habituel, un groupe restreint de dix partis politiques émerge seulement du lot, plébiscité par les populations.

Ces dix formations se distinguent radicalement par trois critères fondamentaux qui redéfinissent les normes de la gouvernance et de la représentativité en RDC :

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-Un ancrage national indiscutable : Contrairement aux partis « tiroirs » ou purement régionaux, ces organisations ont su implanter des bases solides de Kinshasa aux provinces les plus reculées, incarnant une véritable communion avec les aspirations du peuple congolais.

-Une diplomatie de parti rayonnante : À l'heure de la mondialisation et de la défense de la souveraineté nationale à l'échelle internationale, ces dix formations affichent une représentation structurée et active à l'extérieur du pays, mobilisant la diaspora et portant haut le flambeau de la RDC.

-La matérialisation de la vision présidentielle : Au-delà des discours théoriques, ces partis se positionnent comme les fers de lance opérationnels du projet de société du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont plébiscités pour leur capacité à traduire en actions concrètes les réformes et la vision de développement portées par la haute hiérarchie du pays.

Cette radiographie inédite de l'opinion congolaise offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les dynamiques du pouvoir actuels.

ADESCO : Tony Shiku, 1.500.000 adhérents

Tony Kanku Shiku, autorité morale de l'Alliance des Démocrates Socialistes Congolais -ADESCO-, poursuit l'expansion internationale de son parti : après le Benelux, il a récemment inauguré un bureau en France, renforçant ainsi la présence de l'ADESCO au sein de la diaspora congolaise. Cette implantation illustre la stratégie du parti de consolider ses structures à l'étranger et de mobiliser les Congolais vivant hors du pays autour de sa vision politique.

AREP : Guy Loando 1.250.000 adhérents

Après les provinces congolaises, le parti Agissons pour la République -AREP- du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement travaille d'arrache-pied pour s'étendre partout où se trouvent les citoyens congolais à travers le monde. Cette jeune formation politique a tenu le samedi 7 janvier 2023, sa première réunion stratégique en Suisse. À cela s'ajoute une cérémonie d'échanges de voeux à Paris de la Fédération d'AREP/France.

La cérémonie s'était déroulée en présence des Secrétaires généraux adjoints en matière politique, Me Dorothée Madiya et Junior Poba.

Par ailleurs, le dimanche 8 janvier, fédération helvétique avait officiellement lancé ses activités pour l'année 2023. Signalons enfin que le parti s'est doté d'une école de formation de cadres.

UDPS : 1.020.000 adhérents

L'UDPS, le parti présidentiel dispose bel et bien de bureaux en Europe, confirmant ainsi son statut de formation politique à rayonnement international. Il s'agit de la Belgique : L'un des premiers bureaux européens, lié à la forte présence de la diaspora congolaise à Bruxelles; France: Un bureau actif qui organise régulièrement des rencontres politiques et culturelles; Royaume-Uni: une structure de mobilisation auprès des Congolais installés à Londres et dans d'autres villes; Allemagne: un bureau fédéral participe à la vulgarisation de la vision du parti.

FIDEC : 900.000 adhérents

Le Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, dirigé par Fifi Masuka, dispose désormais de bureaux en Europe, avec une implantation officielle inaugurée à Bruxelles en février 2026. Cette expansion confirme la volonté du parti de s'ancrer dans la diaspora congolaise et de renforcer sa visibilité internationale. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une prière et la bénédiction des locaux par un prêtre congolais. Trois bureaux magnifiquement équipés, sont financés par le parti.

PUNA : Elysée Bokumwana, 750.000

Fondé en 1960 par Jean Bolikango, le parti de l'Unité nationale est actuellement dirigé par Elysée Bokumwana Maposo. Bien que son ancrage historique soit fortement lié à l'espace du Grand Équateur il s'est structuré à l'échelle nationale. Le parti réunit régulièrement ses cadres et représentants issus des 26 provinces du pays lors de ses grands conclaves politiques. Le PUNA possède des bureaux, des comités exécutifs provinciaux et des représentations locales (fédérations) à l'intérieur du pays, notamment dans le Grand Bandundu (comme à Kikwit et Idiofa dans la province du Kwilu), équipés pour assurer ses activités politiques sur le terrain. Il compte des élus tant au niveau national (députés et sénateurs) qu'au niveau des assemblées provinciales

AVC Didier Bidimbu : 600.000 adhérents

L'Alliance des Valeurs Chrétiennes -AVC-, ne dispose pas à ce jour de bureaux officiels en dehors du pays. Mais, il est installé dans plusieurs provinces, notamment dans le Kongo Central, avec un accent sur la mobilisation des jeunes et des communautés locales.

APEC : Louis Watum, 500.000

Le parti politique Action des Patriotes pour l'Émergence du Congo (APEC), fondé sous l'impulsion de l'actuel ministre des MInes Louis Watum Kabamba, a été officiellement créé le 9 décembre 2020 à Kinshasa. Le parti s'est structuré pour couvrir le territoire national à travers une dynamique d'implantation progressive: Il s'agit du berceau et du siège national du parti. L'APEC y organise régulièrement de grands rassemblements politiques d'adhésion massive, notamment à l'Échangeur de Limete. Le parti y possède une forte assise avec l'installation officielle de son comité provincial à Lubumbashi. Le rayonnement s'étend activement à plusieurs communes clés telles que Katuba, Kampemba, Bel-Air, Kisanga, Matshipisha, Kasapa et Kenya.

MLC : Jean-Pierre Bemba, 464.000

Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) a été créé le 30 septembre 1998 par Jean-Pierre Bemba Gombo. Initialement fondé comme un mouvement politico-militaire, il s'est ensuite transformé en parti politique légal après les accords de paix. Le MLC est présent sur l'ensemble du territoire national à travers une structure décentralisée: Le parti est organisé en coordinations provinciales et urbaines (interfédérales), comme celle de Kinshasa et des différentes provinces du pays. Des fédérations et sections locales existent dans les communes, les territoires et les villages, notamment dans son bastion historique du Grand Equateur ainsi que dans d'autres provinces du pays.

AFDC : Modeste Bahati Lukwebo, 310.000

L'Alliance des Forces Démocratiques du Congo a été créée le 3 novembre 2010 par Modeste Bahati Lukwebo. L'AFDC est déployée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Elle est organisée en fédérations provinciales dans les 26 provinces du pays.

ABAKO : 230.000

L'Alliance des Bakongo a été fondée en 1950 (initialement en tant qu'association culturelle avant de se muer en parti politique en 1954 sous la direction de Joseph Kasa-Vubu. L'actuel président général du parti est Pierre Anatole Matusila Malungeni. Historiquement ancrée dans l'ancienne province du Léopoldville, l'ABAKO concentre aujourd'hui l'essentiel de sa base et de ses représentations au niveau national dans la province du Kongo-Central qui est son bastion naturel et historique. Le parti y dispose de fédérations dans les principales villes et territoires (Matadi, Boma, Mbanza-Ngungu, Moanda, Madimba, etc.). Le parti maintient son siège national et des représentations communales actives à Kinshasa (notamment à Ngaliema et Kalamu), la capitale étant historiquement liée aux actions majeures du parti (comme les émeutes du 4 janvier 1959).

A l'étranger, l'ABAKO s'appuie sur la diaspora congolaise, en particulier la communauté Ne-Kongo. Ses représentations, souvent qualifiées de sections ou de dynamiques, extérieures se trouvent principalement en Belgique et France, Angola et République du Congo (Brazzaville).

Conclusion

Ce sondage met en lumière une configuration politique claire, dominée par dix formations majeures qui ont su capter la confiance et l'adhésion massive de la population. L'analyse des données démontre que ces parties bénéficient d'un ancrage populaire solide et validé par les citoyens eux-mêmes. Cette légitimité révèle un paysage où la représentativité réelle l'emporte sur les simples effets d'annonce. Au-delà des clivages idéologiques, la force de ces organisations se manifeste dans leur capacité à structurer le débat public et à répondre aux attentes concrètes de la société. En définitif, les résultats de cette enquête dessinent la carte des forces vives sur lesquelles repose l'équilibre démocratique actuel, offrant ainsi une base d'analyse indispensable pour anticiper les dynamiques et les rapports de force des prochaines échéances électorales.