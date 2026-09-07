Madagascar: Fédération et opposition - Le bras de fer se poursuit

Tirs croisés. L'équipe de la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) et le groupe de l'opposition ont organisé une conférence de presse chacun de leur côté samedi. L'équipe du président Édouard Adrien Julio Andrianirina a rappelé le fonctionnement de la fédération, la hausse du nombre de compétitions internationales disputées, la mutation internationale critiquée dans les réseaux sociaux.

« Il faut respecter les structures de tutelle dont le ministère et la fédération internationale », a souligné le patron de l'instance nationale.

Ce dernier se dit fier de leurs efforts déployés car après deux années d'absence sur la scène internationale, son équipe a pu aligner jusqu'à présent dix-sept joueurs en compétitions internationales cette saison alors qu'il y aura encore le championnat seniors hommes du 20 au 24 novembre en Thaïlande, contre quinze représentants en 2025 et douze en 2024.

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Le président de la FSBM a aussi rectifié que la fédération ne bloque pas le transfert international mais exige en revanche le respect des procédures. Cinq demandes ont été validées depuis 2025 et une autre est en cours. De son côté, le groupe de l'opposition, des présidents de club, des joueurs et quelques membres de la diaspora, dirigé par le président de l'UBMT, Luc Ratsimbaharison, poursuit de son côté la contestation et la dénonciation des « irrégularités au sein de la fédération sur la décision d'utiliser les gains des joueurs en compétitions internationales ».

« Nous avons collecté jusqu'ici 1 500 signatures de pétition et nous procéderons à une démarche judiciaire en dehors du sport dans le cas où la fédération n'apporte pas des éclairages dans la transparence », a avisé le boss de l'UBMT, porte-parole du groupe.